В гостях у папы: Прилучный приготовил ужин для подросшего сына и дочки Муцениеце

Звезда сериала «Мажор» решил продемонстрировать кулинарные навыки, когда к нему приехали дети.

Павел Прилучный является одним из самых перспективных молодых актеров. Он также пробует свои силы в качестве режиссера. Недавно Павел обрадовал поклонников, так как объявил о скорой премьере нового сезона сериала «Мажор».

Он регулярно снимается в новых проектах, а вот о личной жизни не рассказывает. Примечательно, что после отпуска появились слухи о его расставании с Мирославой Карпович.

Именно во время поездки в Дубай Павел увиделся с бывшей женой Агатой Муцениеце и детьми. Они остались в дружеских отношениях. А вот 21 февраля актер провел вечер с наследниками. Они приехали к нему домой, так как Агата находится на съемках шоу «Голос. Дети». Артист побаловал их своим авторским блюдом.

Он приготовил пасту со сливочным соусом и морепродукатами, а дочка Мия сделала также вареные яйца, которым из редиски приделала мышиные ушки.

«Мне кажется, это получится дико вкусно. Тимон! Как тебе папино блюдо выглядит?» — спросил он. «Красиво», — заверил мальчик. «Надеюсь будет вкусно. Не знаю. Рецепт мой. А это мне. Вкусно?» — отметил Прилучный. «Вкусно, как в ресторане», — заверил сын.

Потом они стали вместе сидеть в гостиной. Мия не отходила от папы и буквально залезала ему на шею. Весь вечер Павел провел с подросшими наследниками. К слову, поклонники считают, что сын растет его копией, а вот дочка пошла в маму.

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