У Кейт Миддлтон не идеальная улыбка: стоматолог признала наличие несовершенств

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. С принцем Уильямом она познакомилась во время учебы в университете. Влюбленные со свадьбой не спешили, а теперь у них крепкий союз.

Герцогиня Кембриджская подарила избраннику троих детей. Она регулярно выходит с ним в свет. Кэтрин редко нарушает королевский протокол. Ее образы всегда продуманы до мелочей.

В Англии любят Миддлтон. Одни восхищаются ее утонченностью, другие следят за ее прическами. Также не раз обсуждалась улыбка герцогини. Но оказалось, что она далека от голливудской. И хоть стоматолог Анека Хайра нашла несовершенства в улыбке Миддлтон, она все рано посчитала ее очень красивой.

«Зубы Кейт имеют небольшие естественные дефекты, которые еще больше улучшают эстетику. Хотя это и не идеальная „голливудская улыбка“, небольшие недостатки отражают ее идентичность и британский характер», — поделилась врач.

Она считает, что у Кейт было два вмешательства ортодонта. Одно произошло, когда будущая жена принца еще была подростком, а второе — перед свадьбой. Ей тогда установили лингвальные брекеты, а также она решилась отбелить зубы. По мнению эксперта, после таких процедур ее улыбка стала шире и белее, передает Express.co.uk.

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