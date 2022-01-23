Изящный монохром: Кейт Миддлтон в пальто горчичного оттенка вышла в свет

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили благотворительную организацию Church on the Street в Бернли и больницу в Клитеро в Ланкашире. Для выхода в свет герцогиня Кембриджская выбрала монохромный образ.

Она надела трикотажную водолазку и юбку в рубчик Iris&Ink, замшевые сапоги Saint Laurent и пальто Massimo Dutti. В этом пальто, цена которого составляет 470 долларов (почти 37 тысяч рублей), Кейт ранее уже трижды появлялась на публике. Все компоненты образа герцогини были выдержаны в одном оттенке – горчичного оттенка. Об этом пишет Express.

Добавим, что Кейт Миддлтон недавно отметила свое 40-летие.

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