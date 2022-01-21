Принц Уильям дал понять Кейт Миддлтон, что троих детей ему достаточно

Похоже, что трое детей — более чем достаточно для британского принца Уильяма.
20 января 39-летний герцог Кембриджский и его жена Кейт Миддлтон посетили одну из английских больниц, пообщавшись с простыми гражданами.
Во время визита герцогиня познакомилась с двумя супругами, у которых недавно родился ребенок. Счастливые родители разрешили Кейт подержать их дочку на руках. И пока все окружающие умилялись этой картине, Уильям произнес пару шуток, в которых, согласно известному правилу, должна быть доля правды.
«Не подкидывайте моей жене никаких идей!» — сказал принц, и все вокруг рассмеялись.
«Не бери ее с собой», — произнес Уильям, когда Кейт отдавала девочку родителям.
Видео этого эпизода вы может посмотреть в Twitter.
Напомним, в семье герцогов Кембриджских подрастают три наследника британского престола: 8-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи.
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