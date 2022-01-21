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Принц Уильям дал понять Кейт Миддлтон, что троих детей ему достаточно

Герцог Кембриджский занервничал, когда его жена взяла на руки новорожденного ребенка.

Принц Уильям дал понять Кейт Миддлтон, что троих детей ему достаточно
Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время рабочей поездки 20 января. Фото: globallookpress.com

Похоже, что трое детей — более чем достаточно для британского принца Уильяма.

20 января 39-летний герцог Кембриджский и его жена Кейт Миддлтон посетили одну из английских больниц, пообщавшись с простыми гражданами.

Во время визита герцогиня познакомилась с двумя супругами, у которых недавно родился ребенок. Счастливые родители разрешили Кейт подержать их дочку на руках. И пока все окружающие умилялись этой картине, Уильям произнес пару шуток, в которых, согласно известному правилу, должна быть доля правды.

«Не подкидывайте моей жене никаких идей!» — сказал принц, и все вокруг рассмеялись.

«Не бери ее с собой», — произнес Уильям, когда Кейт отдавала девочку родителям.

Видео этого эпизода вы может посмотреть в Twitter.

Напомним, в семье герцогов Кембриджских подрастают три наследника британского престола: 8-летний Джордж, 6-летняя Шарлотта и 3-летний Луи.

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