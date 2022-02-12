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Официальный визит: принц Уильям побывал в Дубае без Кейт Миддлтон

Будущий король посетил выставку EXPO-2020.

Официальный визит: принц Уильям побывал в Дубае без Кейт Миддлтон
Принц Уильям. Фото: Global Look Press

Принц Уильям с официальным визитом посетил Дубай, где проходит всемирная выставка ЕXPO-2020. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте герцогов Кембриджских.

Примечательно, что в ОАЭ будущий король отправился один, без Кейт Миддлтон. В рамках визита Уильям отметился на мероприятии, посвященном празднованию национального дня Великобритании в рамках выставки, а также посетил знаковые места государства, включая мангровые заросли в парке Джубайль и порт Джабаль-Али.

Принц Уильям в Дубае
Принц Уильям в Дубае. Скриншот: instagram.com/dukeandduchessofcambridge/

«Спасибо за прекрасный день в ОАЭ! Здорово провел время, узнал об инновациях, а еще увидел эту полицейскую машину», — сказал Уильям.

Добавим, ранее стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют уехать из Лондона. Герцоги Кембриджские хотят переехать в Беркшир.

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