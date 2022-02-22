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Меган Маркл больше трех месяцев не появляется на публике

Поклонники обеспокоены пропажей жены принца Гарри. Появились слухи, что у них произошел разлад в отношениях.

Меган Маркл больше трех месяцев не появляется на публике
Меган Маркл. Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл уже больше трех лет состоит в браке с принцем Гарри. Их свадьба стала одним из самых громких событий десятилетия. Внук королевы Елизаветы II выбрал себе в жены американку, которая на тот момент уже была в разводе.

А такое не часто происходит в королевских семьях. Уже спустя год у пары появился первенец — принц Арчи. Однако жизнь во дворце пришлась герцогине Сассекской не по вкусу и она вместе с мужем уехала жить в США.

В 2021 году у Меган родился второй ребенок — дочка Лилибет. Пара не спешит знакомить ребенка с родней. И если в прошлом году иногда принц Гарри выходил в свет с женой, то теперь фанаты обеспокоены, так как герцогиню не видели на публике больше 100 дней. Она даже не выходит в Сети на связь.

Обычно Маркл любит блистать на съемках шоу или светских мероприятиях. Некоторые фанаты считают, что она могла заболеть, а другие не исключают, что жена принца Гарри снова беременна. Возможно, что из-за токсикоза она ушла в тень.

Принцесса Евгения. Фото: Globallookpress.com

Но пока главной версией остается то, что у Меган возникли проблемы в браке с возлюбленным. Об этом заговорил приятель принца не так давно. Более того, рыжеволосый Гарри пришел на матч Суперкубка по американскому футболу без нее. А так как герцогиня любит подобные мероприятия, это всех насторожило.

Но принц был не один, а с кузиной — принцессой Евгенией. Это тоже породило слухи, что родственница приехала в США, якобы чтобы утешить подавленного Гарри. Но пока официально никто из супругов не прокомментировал сплетни, об это пишет New Idea.

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