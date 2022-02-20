Королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Стало известно, что королева Елизавета II заболела CoViD-19.

Отметим, что не так давно коронавирусом во второй раз заразился старший наследник королевы. 73-летний принц Чарльз подхватил «ковид» во время гала-вечера в Британском музее. Вместе со своей женой принц Уэльский самоизолировался. Однако перед этим королевский наследник успел повидаться с матерью.

В Букингемском дворце переживали, что этот визит отразится на здоровье 95-летней королевы. И Елизавета II действительно заболела коронавирусом.

У королевы наблюдаются «слабо выраженные симптомы». Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Напомним, ранее королева Елизавета II пожаловалась на больные ноги. Сообщалось, что у бабушки принцев Уильяма и Гарри отказывают конечности. Также у королевы были проблемы с поясницей. Из-за этого Елизавета II не смогла посетить церемонию в честь Дня поминовения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.