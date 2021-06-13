Первое фото Лилибет: принц Гарри и Меган Маркл покажут дочку

У Меган Маркл и принца Гарри 4 июня родилась дочь. Малышку назвали Лилибет Диана, в честь прабабушки и бабушки. К слову, Елизавета II увидела девочку по видеозвонку после того, как она впервые прибыла в свой дом, 6 июня. Всем остальным счастливые родители тоже планируют показать малышку, опубликовав ее первое фото в СМИ.

Daily Express пишет, что Сассекские могут поделиться снимком в любое время. Так как они больше не являются членами королевской семи, на них нет никакого давления. Кроме того, Меган и Гарри поделятся первым снимком девочки в поддержку благотворительных организаций. В их числе — Girls Inc., Harvest Home, CAMFED и Myna Mahila Foundation.

больше по теме Принц Гарри и Меган Маркл обвинили в клевете телеканал ВВС Герцоги Сассекские недовольны материалом о своей дочери.

Добавим, ранее Кейт Миддлтон заявила, что с нетерпением ждет встречи с Лилибет Дианой.

Смотрите также: