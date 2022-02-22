«Амбиции были у обоих»: Степан Михалков объяснил, почему расстались его знаменитые родители

Анастасия Вертинская и Никита Михалков развелись, когда их сын был совсем маленьким.

Ресторатор Степан Михалков объяснил, почему расстались его звездные родители — актриса Анастасия Вертинская и режиссер Никита Михалков.

Как отметил Степан Михалков, когда родители расстались, то ему было всего три года. Тогда он ничего понять не мог, почему так случилось. Сейчас же у него есть некое объяснение.

«К маме известность пришла раньше — в 16 лет после «Алых парусов». Отец прославился в 18, дебютировав в «Я шагаю по Москве». Амбиции были у обоих. Они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно». Степан Михалков

Напомним, что Никита Михалков и Анастасия Вертинская сыграли свадьбу в 1966 году. Их брак продержался всего пять лет, сообщает 7days.ru.

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