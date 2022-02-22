«Как можно влюбиться в волосатого и безногого»: Михалков объяснил, почему разочаровался в Градском

Как отметил Степан, его мама актриса Анастасия Вертинская не отрывала от музыканта восторженных глаз.

Ресторатор Степан Михалков заявил, что никогда не мог понять союз своей матери актрисы Анастасии Вертинской с музыкантом Александром Градским. По его словам, Вертинская и Градский влюбились друг в друга, когда отдыхали в Крыму.

Как отметил Степан Михалков, Александр Градский тогда ходил со сломанной ногой, которая была у него в гипсе. При этом он признал, что артист уже тогда был очень популярен.

«Мама не отрывала от него восторженных глаз, а я, сидя рядом, недоумевал: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который еще и поет так громко? Как-то мы отправились к нему в гости. Остались в палатке ночевать, и я тут же всех возненавидел». Степан Михалков

Напомним, что Александр Градский и Анастасия Вертинская были вместе всего два года — с 1976 по 1978-й. Официально развод они оформили в 1980 году, сообщает 7days.ru.

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