«Наши реальности не совпали»: Вертинская рассказала, почему у нее не сложилась семейная жизнь

В новом интервью 76-летняя актриса Анастасия Вертинская в очередной раз вспоминала свои браки с известными мужчинами и отметила, что ей не было уготовано судьбой стать счастливой женой.

«Многие видят в идеальном браке маниловщину. Когда муж и жена вступают в мещанский сговор: «А давай никому не скажем, что мы купили тумбочку». Но это не моя стихия, я до сих пор не приспособлена для этого», — говорит народная артистка РСФСР.

Вертинская вспомнила свой брак с известным композитором Александром Градским и сказала, что в данном случае поступила недальновидно: ей нужно было оставить эти отношения на уровне романа и не выходить замуж.

«У нас не получилось не потому, что кто-то оказался плохим, а потому что мы абсолютно из разных «детских». Он воспитан на своей музыке, а я, как вы понимаете, на музыке Вертинского, — рассказала актриса изданию 7days. — Ну да, по началу все начиналось как в сказке, но потом — быть, реальность… И вот наши реальности не совпали».

Спустя много лет Вертинская пришла к выводу, что брак — это не для нее. Ведь она самодостаточная, независимая женщина со сложным характером. Ее семья с режиссером Никитой Михалковым, по словам артистки, развалилась именно по этому поводу — сошлись вместе для сильных человека, каждый из которых не хотел делать уступки в карьере ради второй половинки.

А вот то, что актерскому браку якобы помешала известность обоих супругов, Анастасия Александровна называет ерундой.

«Каждый человек — это личность, не важно, известен он народу или нет. Публичность в таких вещах значения не имеет, — отметила Вертинская. — Ведь между собой они обычные люди. Они же не говорят друг другу: «Эй ты, звезда, где мой чай?»

Актриса добавила, что, несмотря на все разногласия, ей удалось сохранить теплые отношения с обоими бывшими мужьями.

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