«Плохое в жизни дети еще увидят»: Вертинская поделилась, почему балует внуков

Актриса с теплом вспоминает своего знаменитого отца, который был очень добрым родителем.

В новом интервью 76-летняя актриса Анастасия Вертинская рассказала, что ее сын Степан Михалков ворчит на свою мать за то, что она балует внуков. Но звезда советского кино считает, что детей нужно баловать. В этом она следует примеру своего отца — знаменитого шансонье ХХ века Александра Вертинского, о котором недавно вышел сериал.

«Плохое в жизни дети еще увидят, когда станут взрослыми, а вот добро им должны давать родные. Папа нас с сестрой не воспитывал. Никогда не спрашивал, что у нас в дневниках, и как мы учимся. Хотя знал, что я учусь на «два». Но ведь он и сам так же учился!» — вспоминает актриса.

Конечно, у маленькой Насти были мама и бабушка, чтобы воспитывать девочек, но отец, хоть и не проявлял строгости, имел большое влияние на детей.

«Им был найден удивительный язык общения с детьми. Например, он говорил нам: «Я очень страдаю, когда знаю, что вы шалите». Вот чтобы он не страдал, я из последних сил сдерживала свой жуткий характер», — призналась Анастасия Александровна изданию 7days.

Она добавила, что очень любила отца и ревновала его ко всем. Покупая куклу ее сестре на день рождения, Вертинскому приходилось дарить такую же игрушку Насте. Однако и после этого девочка могла устроить в доме скандал. За ее тяжелый характер папа называл дочку «бурей в клизме».

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