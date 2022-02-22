За кулисами можно расслабиться: Юлия Михалкова в тесном корсете и черных брюках блеснула точеной талией

Актриса и телеведущая уютно возлегла на двух стульях с чашечкой кофе и букетом цветов.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова в минувшие выходные блистала на сцене Театра Терезы Дуровой в антрепризе «Отдам бывшего в хорошие руки». Красавица отыграла с аншлагом и после окончания спектакля красиво позировала за кулисами.

Михалкова возлегла на двух стульях, изящно вытянув длинные ноги в черных брюках. Тесный корсет с блестками подчеркнул точеную талию звезды. Она расслабилась за кулисами, взяв в руки чашечку кофе. В другой держала красивый букет.

Напомним, Михалкова прославилась благодаря КВН. Девушка выступала в команде «Уральские пельмени», затем участвовала в одноименном телешоу на СТС, ездила с гастролями в составе труппы. Но в 2019 году на пике славы покинула внезапно шоу, и лишь с годами стала говорить о причинах своего ухода.

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