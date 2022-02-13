Модный выбор звезд: Михалкова вслед за Утяшевой выбрала в этом сезоне сапоги-трубы

Стилист и телеведущий Александр Рогов посоветовал в этом сезоне присмотреться к сапогам-трубам. За счет широкого голенища, считает модный эксперт, их можно носить как с юбками и платьями, так и с брюками, заправляя их по моде внутрь обуви.

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева выбрала как раз такие сапоги, отдав предпочтение обуви на высоком, но устойчивом каблуке оттенка восточных специй. Она составила монохромный образ с тренчем и водолазкой с юбкой.

Актриса и сценарист Юлия Михалкова тоже не смогла пройти мимо тренда. И вслед за женой Павла Воли облачилась в сапоги-трубы. Она предпочла черную лакированную модель с мягким голенищем, которое приспустила. Звезда примерила их с джинсами, заправив штанины.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.