«Максимально популярен»: Юлия Михалкова появилась в образе стиля спорт-шик

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова опубликовала на личной странице в Instagram ролик, в котором похвасталась свежим образом в стиле спорт-шик.

Модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Лена Червова рассказала о преимуществах стильного лука актрисы.

«Это классный, трендовый образ, который сейчас максимально популярен. Образ в стиле спорт-шик. Собственно когда мы берем спортивные вещи. Такие, как толстовку. Затем полуспортивные вещи, точнее кэжуальные варианты. Это джинсы. И сочетаем их с какими-то гламурными вариантами. В образе Юлии в этом случае выступают корсет, сапоги на каблуке и сумочка со стразами», — объяснила стилист.

«С первого взгляда кажется, что это совсем не сочетается. Непонятно, куда в таком пойти. Но на самом деле в этом есть «изюминка». Образ отражает характер актрисы. Сочетать несочетаемое — это фишка, к которой сейчас стоит стремиться. Когда ты правильно сочтешь вещи, это все скучно, пресно, неинтересно», — призналась стилист.

Лена Червова добавила, что в таком образе можно посидеть вечером с подругами в ресторане, а можно отправиться на расслабленную вечеринку, где не требуются слишком гламурные наряды.

Справка Teleprogramma.pro:

Лена Червова — стилист и телеведущая. Ее аудитория в Instagram насчитывает более полумиллиона человек, с помощью своих постов и авторского курса она помогает заполучить уверенность любой девушке. Также она была ведущей на телеканале «Пятница» и выступала в качестве народного стилиста в программе на первом канале «Модный приговор».

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