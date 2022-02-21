Как выбрать модную шляпу в 2022 году
Видео
Антитренды 2022 года: 8 вещей, с которыми пора попрощаться
Видео

С эффектом стройности: Алсу в тотальном алом костюме с изящными брюками-дудочками вышла к публике

Певица участвовала в концерте в честь российских олимпийцев.

С эффектом стройности: Алсу в тотальном алом костюме с изящными брюками-дудочками вышла к публике
Алсу. Фото: instagram.com/Alsou_a/

Певица Алсу появилась на концерте «Право на мечту» в тотальном алом костюме брючной группы. Звезда выбрала модель с изящными дудочками, открывающими щиколотки, а также жакет с двойными лацканами.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале предлагала женщинам обратить внимание на такие комплекты по нескольким причинам.

По словам стилиста, однотонные костюмы с брюками хорошо вытягивают силуэт, визуально делая ноги длиннее, а объемы меньшими.

Кроме того, тона красного обладают притягательным влиянием на человека. Они всегда привлекают внимание окружающих.

Алсу. Фото: instagram.com/Alsou_a/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алсубрючный костюмМодные трендыМодный приговорчто модноЭвелина Хромченко