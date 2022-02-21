С эффектом стройности: Алсу в тотальном алом костюме с изящными брюками-дудочками вышла к публике

Певица участвовала в концерте в честь российских олимпийцев.

Певица Алсу появилась на концерте «Право на мечту» в тотальном алом костюме брючной группы. Звезда выбрала модель с изящными дудочками, открывающими щиколотки, а также жакет с двойными лацканами.

Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» на Первом канале предлагала женщинам обратить внимание на такие комплекты по нескольким причинам.

По словам стилиста, однотонные костюмы с брюками хорошо вытягивают силуэт, визуально делая ноги длиннее, а объемы меньшими.

Кроме того, тона красного обладают притягательным влиянием на человека. Они всегда привлекают внимание окружающих.

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