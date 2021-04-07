«Любые просчеты заметны»: кому не стоит носить красные платья, рассказала Хромченко

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о красных платьях. По словам Александра Васильева, к нарядам этого оттенка у людей всегда было особое отношение, ведь данный тон вряд ли кого-то может оставить равнодушным.

«Красный цвет носили китайские императоры, католические кардиналы, венецианские прокураторы, английские офицеры, гарибальдийцы в середине XIX века и даже веселые вдовы в конце XIX века. А уж в ХХ веке красный цвет возвращался очень и очень много, но самые яркие красные платья пришли еще раз в 1980-е годы с легкой руки Пьера Кардена, когда он использовал тотальный красный стиль с асимметричной постановкой молнии», — прокомментировал ведущий.

По мнению Васильева, представленное на подиуме платье от профессионалов программы напоминает знаменитые карденовские платья. Эвелина Хромченко добавила, что такие наряды сильно привлекают внимание окружающих, и это всегда надо учитывать, примеряя их.

«Маленькое красное платье – это такой же жанр, как маленькое черное или маленькое белое платье. Если вы надели маленькое красное платье, вы будете в центре внимания, и вам нельзя прогадать. Если вы выбрали черное платье, вы можете раствориться толпе, а если вы будете в красном, любые ваши просчеты будут заметны тут же», — сказала Эвелина.

Таким образом, красные платья стоит носить женщинам, уверенным в своем стайле и желающим привлечь внимание. Если цели притягивать взгляды людей нет, то стоит задуматься, а нужно ли вообще облачаться в заметные одежды.

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