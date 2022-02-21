Михалкова в джинсах, которые рекомендовала Хромченко и куртке дудун цвета гальки счастливой вышла из театра

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» пробует себя в роли писателя, сценариста, ведет различные шоу и мероприятия, активно снимается в кино. При этом звезда признается, что больше всего положительных эмоций ей дарит театр.

Сейчас артистка занята в постановке «Отдам бывшего в хорошие руки» в Театриуме на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.

В личном блоге Юлия Михалкова показала, как выходит из его стен с цветами совершенно счастливой. При этом артистка облачена в кэжуал-лук по последним тенденциям моды.

Знаменитость примерила худи и куртку дудун цвета гальки и джинсы-трубы, о которых лестно высказывалась Эвелина Хромченко. Ведущая «Модного приговора» убеждена, что они должны быть в гардеробе каждой современной женщины.

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