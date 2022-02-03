Как на сеансе гипноза: Юлия Михалкова в костюме цвета хаки с мини-юбкой блеснула стройными ногами

Телеведущая позировала перед объективом на винтовой лестнице.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нечасто балует подписчиков в Сети новыми фотографиями. На этот раз их ожидания были вознаграждены эффектным снимком, на котором красавица позирует с необычного ракурса.

Юлия Михалкова предстала на фото в костюме цвета хаки, состоящем из двубортного жакета и мини-юбки. Поднимаясь по винтовой лестнице вверх, звезда экрана продемонстрировала стройные ноги в кроссовках. Необычный ракурс и круглые лестничные пролеты вполне могли бы ввергнуть в гипноз добрую половину зрителей, настолько необычной оказалась композиция.

Напомним, Юлия Михалкова – бывшая кавээнщица и участница телешоу «Уральские пельмени». Из рейтингового проекта звезда ушла осенью 2019 года, но до сих пор причины такого решения до конца не прояснились.

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