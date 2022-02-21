Почти Харламов: Асмус впервые показала мужчину, в объятиях которого утопает в будни

Российские звезды заразились трендом от Анастасии Волочковой показывать своих мужчин частями. Балерина, напомним, долго интриговала кадрами с Олегом и Сергеем, скрывая их лица.

Позже так же поступила Ксения Бородина, выложившая в Сеть кадр с высоким бойфрендом, спрятав его лицо.

И вот той же дорогой пошла Кристина Асмус, которая снялась топлес в объятиях высокого бородатого мужчины, как и Гарик Харламов. Торс у парня, конечно, загляденье, но по соображениям этики полностью фото мы показывать не можем.

«Обожаю понедельники», — прокомментировала кадр актриса.

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