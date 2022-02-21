Бузова в конфликте с Бородиной? Поведение двух «подруг» прокомментировал Омаров

Никак не утихают страсти вокруг конфликта Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Блондинка решила пройтись по поведению своей бывшей коллеги на «Доме-2» за то, что та поддерживала дружеское общение на шоу с ее бывшим возлюбленным Давой. В то время как тот, по мнению Ольги Бузовой, поступил с ней непорядочно перед расставанием.

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Ксения Бородина тоже не стала молчать и ответила, что не она выбирает себе соведущих, а начальство. И вспомнила, как Ольга ушла с телешоу, не предупредив народ заранее. Кроме того, напомнила, как та якобы бегала к руководству и просилась вести проект одной.

После этого за Ольгу Бузову заступилась Алена Водонаева, заявившая, что на самом деле Ольга — большая труженица и работать с ней всегда одно удовольствие.

Теперь в эти разборки встрял экс-муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров. Он заметил, что дамы могут нести друг на друга все что угодно, однако эта ругань может негативно повлиять на его дочь. И уж если ребенок испытает какой-то дискомфорт, он просто будет вынужден вмешаться в это дело. Свое заявление бизнесмен сделал в личном блоге.

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