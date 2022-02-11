В стиле Волочковой: Бородина после откровений экс-мужа выставила фото с высоким возлюбленным

Ведущая решила показать его публике во время отдыха на Мальдивах.

Ксения Бородина в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, но даже в этот прекрасный период ее не смогли оставить в покое с разговорами о бывшем муже Курбане Омарове.

После того, как вскрылись его отношения с женой известного футболиста (он сам выставил фото свидания с ней), ее подписчики завалили вопросами. Брюнетка гордо ответила им, что ей все равно до экс-возлюбленного.

Однако самолюбие звезды наверняка было затронуто, потому что следом появился на первый взгляд ничего не значащий пост про лай собак в поселке, где она живет в Подмосковье. Но написан был текст на фотографии с новым возлюбленным будто невзначай.

Ксения Бородина запечатлела своего высокого парня с хорошей фигурой в стиле Анастасии Волочковой: со спины. Ведь публике хорошо известна страсть артистки интриговать публику такими фотографиями.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались летом 2021 года. У них есть совместная дочь Теона, которая осталась жить с мамой.

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