Барановская в приталенном костюме с узкими брюками и лодочках предстала на красной дорожке

Телеведущая побывала на премьере фильма «Сирийская соната». Она выбрала изысканный лук для такого случая.

Юлия Барановская уже много лет предпочитает работать на телевидении и появляться на светских раутах. Она зачастую хвастается модными нарядами. Юлия дружит с Александром Васильевым и участвует в съемках шоу «Модный приговор».

Но в обычной жизни она любит удобные и комфортные образы. Во время поездок звезда часто красуется в трикотажных нарядах. Но на светских раутах она предпочитает появляться в женственных луках.

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Недавно Юлия вернулась в Москву после очередного путешествия. Она 21 февраля появилась на премьере фильма «Сирийская соната».

В картине снялись Константин Лавроненко, полюбившийся многим по роли Кощея в «Последнем Богатыре», Елена Север и Гоша Куценко. Для красной дорожки Барановская выбрала приталенный костюм глубокого синего цвета с узкими брюками. Лук дополнили акцентные алые туфли.

Поклонники удивились тому, какая Юлия стройная. Многие адресовали ей сотни комплиментов. «Просто роскошная», «Какая вы элегантная», «Очень стильно выглядите», «И кто скажет, что это многодетная мама», «Очень красивая, ну нравится все в вас», «Ох, Юленька, какие ножки», «Вы там всех затмили», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Елена Север тоже отметилась в элегантном брючном костюме.

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