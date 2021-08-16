«Не хватает только дочек!»: Елена Север поделилась редким кадром мужа со всеми внуками

Как отметила жена Владимира Киселева, это редкие моменты, когда им удается собраться вместе.

Популярная певица Елена Север в Instagram разместила редкий снимок своего мужа Владимира Киселева с его внуками. На кадре присутствуют и общие сыновья Север и Киселева — ЮрКисс и ВладиМир.

«Владимир Киселев-старший со всеми внуками. Не хватает только дочек! Редкие моменты». Елена Север

«Какая у вас большая и красивая семья», «Счастливые моменты. У вас, безусловно, очень большая семья», «Как хорошо, что вы все вместе. Дружите уже много лет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Север (Севергина) — вторая жена бизнесмена, владельца холдинга «Русская медиагруппа» Владимира Киселева. Она на 21 год младше своего супруга.

В первом браке Владимир Киселев был женат на уроженке Ленинграда Светлане Киселевой. От первого союза у него две дочери. Зоя родилась в 1975 году, а Светлана спустя три года. Известно, что Владимир Киселев заботится обо всех своих наследниках. Также он старается много времени проводить со своими внуками.

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