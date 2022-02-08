Лиловый комбинезон, платье с воротником: Барановская продемонстрировала четыре модных образа

Телеведущая продефилировала в современных и женственных аутфитах на шоу «Модный приговор».

Юлия Барановская уже давно работает на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным она смогла построить карьеру. Примечательно, что у нее трое детей: Артемий, Яна и Арсений.

Хоть ей и приходится много работать, ездить на премии и вести концерты, она принимает активное участие в жизни наследников. Более того, она ездит с ними на море и путешествует по миру. Лишь о личной жизни звезда говорит редко.

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев не раз восхищался Юлией, так как она тоже снимается в передаче. На этот раз телеведущая похвасталась своими образами, которые стилисты подобрали для нее на съемках. На этот раз Барановская сначала продефилировала в трикотажном комбинезоне лилового цвета и босоножках в тон. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Потом многодетная мама примерила силуэтное платье с широким воротником цвета апельсина. Она дополнила аутфит массивными ботинками на тракторной подошве. Второе платье оказалось белого цвета из струящейся ткани. Изюминкой образа стали рукавами-буфы. И напоследок Барановская продефилировала в брючном костюме оттенка сочной травы.

Поклонники восхитились ее образами. Многие одарили ее комплиментами. «Идеально смотрятся платье морковного цвета и брючный костюм цвета свежей зелени», «Прекрасная, а костюмы на программе какие всегда пушечные», «Такая вы яркая и сильная», «Очень элегантно» , «Яркие цвета в тренде», — прокомментировали пост подписчики.

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