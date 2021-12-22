Парижский вечер: Водянова в ультрамодном трикотажном костюме запечатлелась в украшенном особняке

Модель уже нарядила елку и купила подарки. Она похвасталась уютным образом.

Наталья Водянова уже давно живет во Франции. Она успела построить карьеру топ-модели. С 17 лет Наталья покоряла мировые подиумы. Она теперь частая гостья на светских раутах.

Недавно русская красавица приезжала в Москву, где приняла участие в благотворительном вечере. Она часто демонстрирует вечерни роскошные платья. Но свободное время звезда проводит всегда с семьей.

Водянова уже вернулась в Париж. Там у нее большой особняк, где она все обустроила по своему вкусу. С моделью живут ее дети: Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Роман от нынешнего мужа Антуана Арно. Старший сын модели Лукас уехал учиться в университет. Однако Наталья уже нарядила дома елку.

Она поделилась трогательными фото, на котором предстала у нарядного символа Нового года в трикотажном костюме. Свитер оверсайз и брюки палаццо скрыли ее фигуру. Образ дополнили тапочки. Рядом с моделью была собака по кличке Кофе.

«В этот праздничный сезон в Париже мы посылаем восхитительный хлеб из пекарни, чтобы поблагодарить всех, кто сделал этот год особенным для благотворительного фонда. Кофе ревнует», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие одарили ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Мария Хомякова.

«Такой уютный образ Натальи — отличное решение для Новогодних каникул за городом! Объемный свитер и брюки просто созданы для удобства. Актуальный люрекс создает атмосферу праздника. Готовя такой костюм для загородных выходных, обратите внимание на две вещи. Первое — мужчины не очень любят излишний оверсайз. А второе — стоит заранее подумать о том, чтобы под свитером был топ на случай жаркой атмосферы. Хочется сказать, что костюм также скрывает достоинства фигуры Натальи, но мы все о них знаем, так что это лишь подчеркивает ее утонченность и женственность!», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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