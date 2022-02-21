Мамина помощница растет: дочь Кудрявцевой по-хозяйски закатала рукава на кофточке и измельчила салат

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников свежими кадрами с маленькой дочкой в личном блоге.
Фолловеры знаменитости всегда с восторгом встречают фото и видео с трехлетней Машей, ведь малышка растет очень милой, непосредственной и не по годам смышленой.
На этот раз крошка решила помочь маме на кухне. Наследница звезды по-хозяйски засучила рукава на розовой кофточке и измельчила листья салата.
«А помидор надо добавлять?» — с серьезным видом спросила Маша у мамы.
Сразу видно, помощница растет!
Напомним, Машенька появилась на свет в августе 2018 года в браке Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен на 16 лет моложе своей жены, но пару это не смущает.
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