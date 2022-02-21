Мамина помощница растет: дочь Кудрявцевой по-хозяйски закатала рукава на кофточке и измельчила салат

Трехлетняя Машенька развита не по годам.

50-летняя ведущая Лера Кудрявцева порадовала своих поклонников свежими кадрами с маленькой дочкой в личном блоге.

Фолловеры знаменитости всегда с восторгом встречают фото и видео с трехлетней Машей, ведь малышка растет очень милой, непосредственной и не по годам смышленой.

На этот раз крошка решила помочь маме на кухне. Наследница звезды по-хозяйски засучила рукава на розовой кофточке и измельчила листья салата.

«А помидор надо добавлять?» — с серьезным видом спросила Маша у мамы.

Сразу видно, помощница растет!

Напомним, Машенька появилась на свет в августе 2018 года в браке Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен на 16 лет моложе своей жены, но пару это не смущает.

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