Лера Кудрявцева: «Дарья Донцова призналась, почему берегла от СМИ сына и сестру»

19 февраля в 21:20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Дарья Донцова. Писательница расскажет о своих самых близких людях: о сыне, которого долгое время ей приходилось прятать, и о сестре, с которой они не общались больше двадцати лет.

Дарье Донцовой повезло: ее семья — ее крепость. Муж Донцовой — человек верный и преданный. Именно он 24 года назад помог супруге побороть страшный диагноз и вернуться к нормальной жизни. И, к сожалению, супругам придется пройти через это испытание еще раз, ведь болезнь, похоже, вернулась в семью Донцовых.

«Звоночек звякнул, а раз звякнул, значит, нужно его проверить», — вздыхает писательница, рассказывая о диагнозе.

Впрочем, настроена она довольно решительно. Жалоб на жизнь от Донцовой не дождешься: характер не позволяет. Да и близкие держат руку на пульсе и не позволяют друг другу унывать.

«Мы будем лечиться! — отважно заявляет писательница. — Как-то у нас не принято впадать в истерику. Итальянский дворик — это не наш стиль».

Их стиль — сила и готовность к борьбе. И, конечно, поддержка, которую могут дать только самые близкие люди. Сын Аркадий, например, тайну которого Дарья Донцова бережет уже много лет. Аркадий пришел ко мне в студию, чтобы рассказать, как строятся их с мамой отношения.

«Радует то, что я маму уже больше не удивляю», — иронизирует Аркадий.

«Меня бы больше испугало, если бы у меня был тихий ребенок, который смотрел бы в пол», — вторит взрослому сыну Донцова.

Ее семья вообще заслуживает отдельного внимания. Так, с родной сестрой по отцу Дарья не общалась много лет, и, похоже, пришло время наверстать упущенное.

«Воссоединяются люди, а я реву», — расплакалась я, слушая искреннюю и трогательную историю Дарьи и ее сестры.

«Лерочка, все хорошо! — поспешила успокоить меня Донцова. — Мы живы!»

Конечно, Дарья Донцова права. Я нечасто позволяю себе плакать во время записи программы, но не всегда могу сдержаться. Беседуя с людьми, иногда испытываешь такие сильные эмоции, что слезы сами катятся из глаз, и мне их не удержать. Надо брать пример с Донцовой — она не плачет, несмотря ни на что. И не жалуется. Донцова как никто другой знает, что от отчаяния спасают творчество и позитивный настрой.

Опыт борьбы со страшной болезнью у нее есть, и немаленький — нужно только чуть-чуть удачи, чтобы и на этот раз все обошлось. Кто знает, может, Донцова уйдет от своих переживаний в литературу, напишет самый удачный роман в своей жизни и получит за него престижную литературную премию! Лично я от всей души ей этого желаю!

Но если возвращение болезни в семью Донцовой уже не секрет, то о чем она так упорно молчит? В чем не хочет признаваться? Какая тайна тяжелым камнем лежит на сердце знаменитой писательницы и не дает ей дышать свободно и легко?

Смотрите новый выпуск шоу «Секрет на миллион» 19 февраля в 21:20 — и сами все узнаете.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!