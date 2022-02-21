Что за сладкая куколка! Дочь Кудрявцевой в балетной пачке и кофточке цвета Барби устроила домашнее представление

Маленькая дочь ведущей Леры Кудрявцевой Машенька устроила маме домашнее представление. Нацепив балетную пачку и кофточку оттенка Барби, она порадовала любимую родительницу выразительным чтением стихотворения.

Каждую новую мысль крошка старательно изображала мимикой, руками и даже ногами. Судя по всему, наследница знаменитости была очень довольна своим видом.

Напомним, Машеньке три годика. У нее есть старший брат Жан и племянник, который младше ее на несколько месяцев. Лера Кудрявцева была замужем трижды.

Сын у нее родился в отношениях с Сергеем Ленюком, барабанщиком из «Ласкового мая», второй брак с бизнесменом Матвеем Морозовым был бездетным. В третьем союзе, с хоккеистом Игорем Макаровым, и появилась на свет Маша.

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