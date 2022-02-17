«Жизнь меня сделала стервой»: Анастасия Решетова показала фото до популярности

Анастасия Решетова показала, как выглядела до популярности. Модель поделилась в своем микроблоге фотографией до популярности, где ей всего 14 лет и сравнила ее с фото в ее нынешнем возрасте.
«Как жизнь меня сделала стервой», — пошутила Решетова в своем Instagram.
Поклонники также обратили внимание на то, что Анастасия Решетова сильно поправилась. Многие подозревали ее в беременности, однако 26-летняя модель призналась, что просто подсела на сахар. Она с неуемным аппетитом скупает в супермаркетах сладости.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.