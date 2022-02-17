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«Жизнь меня сделала стервой»: Анастасия Решетова показала фото до популярности

Модель показала поклонникам фото, где ей 14 лет.

«Жизнь меня сделала стервой»: Анастасия Решетова показала фото до популярности
Анастасия Решетова. Фото: globallookpress.ru

Анастасия Решетова показала, как выглядела до популярности. Модель поделилась в своем микроблоге фотографией до популярности, где ей всего 14 лет и сравнила ее с фото в ее нынешнем возрасте.

Скрин stories Анастасии Решетовой
Скрин stories Анастасии Решетовой: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Как жизнь меня сделала стервой», — пошутила Решетова в своем Instagram.

Поклонники также обратили внимание на то, что Анастасия Решетова сильно поправилась. Многие подозревали ее в беременности, однако 26-летняя модель призналась, что просто подсела на сахар. Она с неуемным аппетитом скупает в супермаркетах сладости.

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