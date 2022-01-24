«С уважением и благодарностью относиться к свекрови»: мама Тимати рассказала о том, какой должна быть ее невестка

Мама Тимати — Симона Юнусова — часто сталкивается с хейтом в соцсетях. Многие фолловеры считают, что девушкам рэпера трудно ей угодить, поэтому Тимур до сих пор не женат, хотя уже и обзавелся двумя детьми.

В своем инстаграме 62-летняя Симона рассказала, какой должна быть ее будущая невестка.

«Невестка должна с уважением и благодарностью относиться к свекрови хотя бы за то, что та его родила и воспитала. Если ты невестка — ищи компромиссы, не отвергай помощь свекрови и никогда не говори о матери мужа плохо в его присутствии… Проявляйте терпение. Делайте что-то вместе, дарите друг другу подарки, наконец, ходите в кафе», — написала Юнусова.

Также Симона считает, что выбрать жену, которая будет достойна матери, — почти невозможно.

«Хотя, если говорить обо мне, то почти все девушки сыновей мне нравились и у меня с ними до сих пор дружеские отношения, хотя многие давно замужем, или нет», — отметила Юнусова.

Напомним, у Тимати подрастают дочь от Алены Шишковой и сын от Анастасии Решетовой.

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