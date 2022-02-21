Градский оставил Коташенко копейки: мнение скандального блогера Лены Миро

Блогер Елена Миро отчитала молодую вдову Александра Градского за корыстные цели, которые та преследовала, живя с «дедом».

Скандальный блогер Елена Миро на этот раз в качестве жертвы выбрала молодую вдову Александра Градского Марину Коташенко.

Елена Миро усмотрела корысть в желании молодой красивой женщины связать себя узами с мужчиной, который сильно в годах.

Градского в своей публикации Миро назвала дедом, а его деньги — не таким уж и богатством, ради которого стоило терпеть совместную жизнь с ним.

«Досидела: дед умер. Можно претендовать на наследство. Но дьявол, как всегда, в деталях: сколько там — того наследства-то? 600 миллионов? Рублей? Неплохие, конечно, деньги, но это — средний класс. Это — прекрасные деньги, но с такими ради вашего посещения Лувр не закроют, да и папа римский с вами не встретится. Будете уверенным высшим средним классом на Западе», — написала Елена Миро на своей странице в соцсети.

Она также обратилась к девушкам с призывом не связывать свою жизнь с престарелыми мужчинами, а самим зарабатывать деньги и быть самодостаточными.

«Женщины, хорошие мои, нам посчастливилось родиться и жить в это время, в стране, где мужчины и женщины имеют равные права и возможности. Почему вы этим не пользуетесь? Живя в России в XXI веке, вы уже выиграли в лотерею жизни. Почему не получите свой выигрыш, наконец?» — недоумевает Елена Миро.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября. За несколько дней до своей кончины он официально вступил в брак с Мариной Коташенко, родившей ему двоих сыновей.

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