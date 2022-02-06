«Может быть просто аферисткой»: в биографии вдовы Александра Градского – много белых пятен

Александр Градский познакомился с Мариной Коташенко 20 лет назад на улице Москвы. Как истинный ценитель женской красоты он не смог пройти мимо миловидной девушки, которая приехала в столицу из Украины.

При жизни мэтра о прошлом Марины было известно мало. Якобы она родилась в 1984 году в Киеве и получила два высших образования, в том числе актерское. И только сейчас стало известно, что Коташенко появилась на свет в Житомире в 1980-м.

«Я в этой связи уже бы усомнилась, что вообще у Александра Градского не было какой-то скрытой причины его смерти, потому что эта девушка может быть просто аферисткой», — рассказала «Пятому каналу» психолог Елена Перелыгина.

Напомним, недавно Марина Коташенко заявила о том, что ее ограбили. Из дома музыканта вынесли 100 млн рублей.

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