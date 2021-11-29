«Во тьме я солнце бы нашел с тобой вдвоем»: каких женщин любил Александр Градский

Кто-то из известных сказал, что любовь всегда следует за талантом. Так было и в жизни Александра Градского. Женщины влюблялись в его харизму, силу духа и, конечно, музыку. И Градский отвечал им взаимностью. Какие же женщины в разные годы были музами мэтра?

Наталья Смирнова

Еще в то время, когда Александр Градский сочинял музыку к фильму Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», он познакомился со студенткой Натальей Смирновой.

Как вспоминал сам Александр Борисович, поначалу все складывалось хорошо, но потом отношения стали ухудшаться. Влюбленные думали, что все восстановится, как только они поженятся, но этого не случилось. А спустя три месяца новоявленные молодожены расстались.

Анастасия Вертинская

Следующей женой Александра Градского стала известная актриса Анастасия Вертинская, которая была на пять лет старше музыканта. Впервые они познакомились на вечеринке в одном доме. Градский пытался ухаживать за девушкой, но тогда она не обратила на него никакого внимания.

Зато через полгода неожиданно приехала к артисту в спортивном лагере под Алуштой, где в то время он выступал с концертом. Тогда Вертинская отдыхала с друзьями в соседней деревне и узнала о выступлении Градского.

Как вспоминал Александр Борисович в книге Евгения Додолева «The Голос», Крым, жара, вино и море сделали свое дело.

Анастасия поймала попутный грузовик и приехала к нему. Причем появилась перед певцом, сидевшим после утомительного выступления на берегу моря, в очень странном виде: в халате, надтреснутых очках и навеселе.

Появилась и спросила: «Вот так, значит, отдыхаем?» Отношения развивались в лучших традициях курортного романа: молодые гуляли по берегу моря, пили вино и исследовали горные тропы.

Спустя некоторое время влюбленные поженились. Александр предложил невесте взять свою фамилию, на что она ответила: «Я могу стать Анастасией Градской, но тебе не стать Александром Вертинским».

А еще через пару лет пара рассталась. Впоследствии Вертинская призналась, что эти отношения нужно было оставить на уровне романа и не доводить до брака. Актриса говорила, что они из разных «детских». Он воспитан на своей музыке, а она — на музыке Александра Вертинского.

Конечно, отношения начинались, как в красивом романе, но потом, как это обычно бывает, любовная лодка разбилась о быт…

Ольга Фартышева

Все бытовые сложности выдержала следующая супруга артиста — Ольга Фартышева, которая была младше музыканта на 11 лет. Когда они вступили в брак, Ольге исполнилось 20, Александру Градскому – чуть за 30. В этом союзе родились двое детей — Даниил и Мария.

На протяжении 20 лет Ольга была рядом с Александром Борисовичем: ждала его с репетиций, концертов, обеспечивала тыл. Но потом случился неожиданный развод по инициативе Ольги Фартышевой.

Ходили слухи, что она встретила другого мужчину. Однако сам Александр Борисович признавался, что они уже давно отдалились друг от друга, и дело шло к разрыву. Но вскоре после развода Ольга действительно вышла замуж, а дети остались с отцом.

Марина Коташенко

Последней женой Градского (гражданской супругой) стала 20-летняя киевлянка Марина Коташенко, которую Мэтр встретил в 2003 году, когда ему было 55. Артист рассказывал, что просто ехал по улице на машине и увидел красивую девушку. Тогда, по собственному признанию, он выглядел не лучшим образом.

Но чтобы оригинально завязать знакомство, сказал: «У вас есть шанс прикоснуться к истории». Александр Борисович говорил, что тогда она не знала, кто такой Градский…

Сначала многие обвиняли девушку в меркантильности. Но благодаря этой любви на свет появились двое детей: Александр и Иван. Да и прошло столько лет…А Марина до последнего дня оставалась рядом с мужем, который, как в исполняемой им песне «В полях под снегом и дождем», укрывал ее от зимних вьюг.

И наверное, строчки этой композиции на стихи Роберта Бернса: «Пускай сойду я в мрачный дол, где ночь кругом, где тьма кругом, во тьме я солнце бы нашел. С тобой вдвоем, с тобой вдвоем», можно посвятить и ей…

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!