«Остальное оставить себе»: сколько денег на самом деле украли у вдовы Градского

Марина Коташенко объявила о том, что из дома вынесли 100 млн рублей.

Недавно вдова Александра Градского Марина Коташенко заявила, что на нее напали воры. Они вынесли из дома музыканта 100 млн рублей и скрылись в неизвестном направлении. История нашла разные отклики в сердцах почитателей таланта покойного мэтра. Одни считают, что преступление было инсценировано, другие – просто не верят в случившееся.

«У нее могли похитить и пять, и десять миллионов — любую сумму. Тогда логично назвать в полиции цифру как можно больше, а остальное оставить себе», — рассказал юрист Михаил Алексеев «Комсомольской правде».

По мнению специалиста, организовать идеальное преступление проще простого — достаточно найти в сети посредника, который поможет выйти на исполнителей.

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