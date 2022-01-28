От прапорщика Задова до физрука Фомы: как Дмитрий Нагиев смог покорить телевидение, кино и женские сердца

Дмитрий Нагиев является бессменным ведущим шоу «Голос» вот уже много лет. Кроме того, он состоялся как актер самых разных ролей — от комедийных до драматических и даже показал характер маньяка в сериале «Чикатило». Как сложилась судьба звезды первой величины — в нашем материале.

Дмитрий Нагиев: родители, фамилия, национальность, спорт, армия

Нагиев Дмитрий Владимирович родился в Ленинграде 4 апреля 1967 года. В крови артиста течет помесь из арабской, немецкой, латышской и русской кровей, хотя сам себя он называет русским православным человеком. Известно, что отец его отца был арабом родом из Ирана, звали его Гулам. После Первой мировой войны он маленький вместе со своими родителями бежал из страны в Туркмению.

Дорогу взрослые не осилили и погибли от голода, а мальчика Гулама добрые люди привели в туркменский детский дом, где тому дали имя Николай. А фамилия «Нагиев» досталась ему от тех, кто нашел Гулама и не оставил в беде.

Женой Гулама-Николая стала Гертруда Цопке, полунемка, полулатышка. Она была балериной в кордебалете Большого театра. Повстречав Нагиева, после свадьбы она переехала с ним в Туркмению, где у них родился сын Владимир.

Владимир Нагиев, отец будущей звезды, всегда мечтал стать артистом. Он рос в Ашхабаде, и до окончания школы выступал в театре Красной Армии. В его планах было поступление в театральный институт, но мечта не сбылась, по конкурсу не прошел. А потому устроился на Ленинградский оптико-механический завод.

Мама Дмитрия, Людмила Нагиева, филолог по образованию, была преподавателем иностранных языков в Военной академии связи. Через четыре года после рождения первенца она родила Дмитрию братика Евгения.

Дмитрий Нагиев занимался самбо и дзюдо, в 80-е годы даже завоевал звание чемпиона СССР среди юниоров. Но по спортивной стезе не пошел, а выбрал для поступления факультет автоматики и вычислительной техники Ленинградского электротехнического института. Будучи студентом, начал фарцевать и был задержан с валютой милицией.

Чтобы избежать уголовного преследования, Нагиев решил уйти в армию и, как спортсмен, был направлен в спортивную роту. Только там не оказалось секции самбо, поэтому Дмитрий отправился служить в войска ПВО под Вологду. Из рядов Вооруженных Сил Нагиев вернулся со сломанными ребрами и носом.

Дмитрий Нагиев: начало карьеры

Демобилизовавшись, Нагиев не стал возвращаться в стены оставленного вуза, а решил исполнить отцовскую мечту и поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова, в мастерскую Владимира Петрова. Учеба студенту давалась легко.

По окончании вуза в 1991 году Нагиев служил в театре «Время» Франкфурта-на-Майне (Германия). Через два года он вернулся в Петербург и устроился работать на радио «Модерн» ведущим вместе с Сергеем Ростом, Аркадием Арнаутским и Аллой Щелищевой (Алисой Шер). Здесь с 1993 по 2001 год он исполнял песни и монологи в программе «Радиорулетка» под музыку Бетховена.

За время карьеры на радио четырежды признавался лучшим радиоведущим страны. Подрабатывал на дискотеках в ночных клубах и на конкурсах красоты в качестве шоумена.

Дмитрий Нагиев: телевидение

В паре с Сергеем Ростом Дмитрий Нагиев в 1996 году появляется на СТС с развлекательным шоу «Осторожно, модерн!». Затем были «Полный модерн!», «Осторожно, модерн 2», где играл роль прапорщика Задова и шутил от его имени. После ухода Роста продолжил сниматься в спин-оффах «Осторожно, Задов!» и «Zадов in Rеалити».

В 2000-е годы Нагиев начал реализовывать себя в качестве телеведущего ток-шоу. Многие телезрители помнят скандальную программу «Окна» на ТНТ, в которой, кстати, начинала свою карьеру Ксения Бородина. Именно здесь зародилась коронная прощальная фраза «Все пока, пока», которую Нагиев использует по сей день.

В 2005 году Нагиев уже перебрался на Первый канал, где до 2012 года вел спортивное шоу «Большие гонки». Затем стал бессменный ведущим вокального шоу «Голос» и его детской и пожилой версий. Шоумена ценят за его виртуозную импровизацию, невероятную харизму и умение найти общий язык с любым участником от мала до велика.

В 2010 и 2011 годах с радиоведущей Алисой Шер шоумен был ведущим церемонии вручения премии радиостанции «Питер FM». С 2012 по 2016 годы стал постоянным ведущим ежегодной церемонии «Золотой граммофон» в дуэте с Иваном Ургантом. А также несколько лет подряд ведет премию «Муз ТВ» в паре с другими звездами.

Дмитрий Нагиев: кино

В кино Дмитрий Нагиев дебютировал в 1997 году вместе с напарником Сергеем Ростом. Они снялись в фильме «Чистилище» Александра Невзорова, где Нагиев сыграл свою первую главную роль в кино — чеченского полевого командира Дукуза Исрапилова.

Затем с 2000 по 2008 год Дмитрий Нагиев появляется в сериале «Каменская» в первых четырех сезонах в роли капитана Михаила Лесникова. В те же годы его фильмографию пополнили популярные детективы «Убойная сила» и «Крот».

В 2012 году Нагиев предстал в роли хозяина ресторана «Клод Моне» в сериале «Кухня» и его продолжениях, а также полнометражной версии и спин-оффах. С 2013 по 2016 год снимался в сериале «Два отца и два сына». В 2014 году на СТС вышел телесериал «Физрук» с Нагиевым в главной роли.

Снялся Нагиев и в новогодней франшизе «Елки». В 2017 году это «Елки новые», в 2018 – «Елки последние».

В 2018 году Дмитрий Нагиев сыграл в роли Виталия Калоева в драме «Непрощенный» Сарика Андреасяна, основанной на реальных событиях. За эту работу актер удостоился премии «За лучшую мужскую роль» на 1-м Открытом фестивале популярных киножанров «Хрустальный источник» в Ессентуках.

С Сариком Андреасяном актер продолжил сотрудничество в сериале «Чикатило», где сыграл самого маньяка. В 2021 году вышел первый сезон, который зрители оценили неоднозначно.

В 2022 году на больших экранах вышла комедия «Свингеры» с Нагиевым в главной роли. Экранную жену актера сыграла Наталья Рудова, а партнерами по фильму стали Ирина Пегова и Илья Носков.

Дмитрий Нагиев: личная жизнь

Знаменитый актер официально был женат лишь однажды. В 1986 году он женился на журналистке Алле Щелищевой, с которой затем вместе работал на радио, и она прославилась под псевдонимом Алиса Шер. В браке у них в 1989 году родился сын Кирилл, который пошел по отцовским стопам.

Кстати, в конце 80-х у Нагиева случился короткий, но громкий роман с актрисой Ларисой Гузеевой. Она тоже была несвободна, и об этой связи довольно быстро распространились слухи. Жена Нагиева, узнав об интрижке на стороне, ушла от него. Но выяснилось, что она беременна, и их союз восстановится.

Случился в браке у Нагиева еще один роман. Ему было 27 лет, когда он познакомился с 31-летней актрисой Анной Самохиной. В 1994 году они оба не смогли противостоять чувствам, притом что и Анна была несвободна – она состояла в браке с бизнесменом Дмитрием Коноровым. Из связь продолжалась несколько лет.

В 2010 году Нагиев и Шер официально развелись, но бывшая супруга по-прежнему носит фамилию своего знаменитого бывшего.

Кем сейчас занято сердце Нагиева, он тщательно скрывает. Актер давно решил для себя, что афишировать личную жизнь – не в его правилах. А посему публике приходится довольствоваться слухами и результатами фотоохоты вездесущих папарацци.

Например, в 2016 году Нагиеву приписали роман с Ольгой Бузовой. Была обнародована переписка телеведущей и актера, в которой она звала его к себе, поскольку была в отчаянии и хотела чувствовать, что ее «хотят». Подобное общение звезды объяснили дружбой.

В 2015 году появилась информация, что телеведущий воспитывает внебрачного сына Марка от эффектной блондинки, которая работает его администратором. А в канун 2022 года Дмитрий Нагиев косвенно подтвердил эту информацию, обратившись на всю страну в эфире проекта «Голос» к «малышу» Марку с поздравлением — мальчику исполнилось 13 лет.

Дмитрий Нагиев: доходы

Нагиева и там и тут показывают: сериалы и кино, реклама, телепроекты, корпоративы и мероприятия, ведение концертов и премий, а также доход от соцсетей помогают ему полноправно называться одним из самых востребованных актеров современности.

В 2019 году Дмитрий Нагиев возглавил пятерку самых богатых отечественных звезд в рейтинге Forbes. Предыдущие четыре года он демонстрировал рост доходов и в лидеры вырвался с суммой 3,5 млн долларов за год. С этой же суммой шоумен фигурирует в рейтинге издания по итогам 2021 года.

Дмитрий Нагиев: внешность, черные очки

На пятом курсе театрального вуза Дмитрий Нагиев столкнулся с серьезным заболеванием — параличом лицевого нерва. Потребовалась госпитализация, длительное лечение, но справиться с последствиями организму до конца не удалось — прищур на один глаз остался у Нагиева на всю жизнь. Отчасти поэтому он начал носить темные очки, ставшие его визитной карточкой.

Как и татуировки стали неотъемлемой частью имиджа Нагиева, вместе с полным отсутствием растительности на голове. На теле актера с десяток самых разных тату, и все они были сделаны в важные периоды его жизни.

Дмитрий Нагиев сегодня

В настоящее время Дмитрий Нагиев продолжает оставаться одним из самых востребованных актеров и шоуменов. На 2022 год у него намечено сразу несколько новых кинопроектов — «папы», «Мой папа — вождь», «12 стульев».

Не так активно, как хотелось бы поклонникам, но все-таки появляется Нагиев в своем микроблоге. На него в Instagram подписано более 9 млн пользователей, которые следят за жизнью звезды онлайн. Нередко актер предоставляет возможность им заглянуть за кулисы личной жизни, публикуя кадры из отпуска. Для своего возраста Нагиев выглядит молодо, а его солидный торс выдает спортивное прошлое. Сейчас при росте 173 см Нагиев весит 80 кг.

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