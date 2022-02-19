«Молодой справился»: Константин Эрнст оценил Дмитрия Нагиева в роли ведущего КВН

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст оценил актера Дмитрия Нагиева в роли ведущего КВН.

Эрнст после программы, которую провел Нагиев, сказал коротко: «Молодой справился». Это случилось после первой игры 1/8 финала в Высшей лиге.

Также Константин Эрнст заявил, что Александр Масляков обязательно вернется и снова будет вести в будущем КВН. Он заметил, что «мэтр немного приболел» и попросил провести игры 1/8 финала своих друзей. Тех, как подчеркнул Эрнст, для кого данная программа – родная, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Александр Масляков до сих пор не оправился от последствий коронавируса. В связи с этим он пропустит впервые с 1964 года несколько игр КВН в качестве ведущего.

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