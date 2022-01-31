«Носились как с маленьким ребенком»: Семина раскрыла неизвестные подробности о Куравлеве

Леонид Куравлев умер 30 января от остановки сердца. Ему было 85 лет. Последние дни он провел в хосписе, куда его отправили из Коммунарки. В начале января актер был госпитализирован. После обследования выяснилось, что у него было поражение мозга.

Актриса Тамара Семина, которая училась вместе с Куравлевым, раскрыла неизвестные подробности об актере.

«Леня и в молодости не отличался общительностью и веселым нравом, а в старости вообще стал «нелюдимым». Причем он был мрачным еще и при жизни своей жены Нины. А теперь он ушел к ней, и там им хорошо. Дети носились с отцом как с маленьким ребенком. И в хороший хоспис его определили, и ничего не жалели для его лечения… Дети боялись за его жизнь…», — цитирует артистку «Экспресс газета».

Напомним, последние полгода Леонид Куравлев жил в доме престарелых. Церемония прощания с народным артистом РСФСР состоится во вторник, 1 февраля. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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