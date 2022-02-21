«Конечно же»: 27-летняя украинская модель прокомментировала роман с Григорием Лепсом

На днях по Сети разлетелись кадры, на которых разведенный Григорий Лепс нежничает с очаровательной блондинкой. Позже выяснилось, что это Наталья Болюх – 27-летняя украинская модель, которая работает экономистом. На ее счету победа в конкурсе красоты «Мисс Львов-2018», также она стала вице-мисс Украины в 2018 году.

Накануне Болюх отвечала на вопросы подписчиков в своем инстаграме. Фолловеры спросили, творчество какого артиста блондинка любит больше всего.

«Лепс, конечно же!» — написала Болюх сопроводив кадры песней артиста «Я счастливый».

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Напомним, Григорий Лепс стал холостяком в декабре прошлого года. С Анной Шаплыковой, которая родила ему троих детей, он развелся после 20 лет брака.

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