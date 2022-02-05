«Лепс, я надеюсь?»: Панайотов невольно подколол Барановскую после слухов о романе с музыкантом

Певец Александр Панайотов в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» невольно подколол телеведущую Юлию Барановскую, которую подозревают в романе с музыкантом Григорием Лепсом.
«Дорогого гостя мы хотим встретить супердорогой песней, которая получила «Золотой граммофон». Твоя, любимая», — заметила Юлия Барановская перед тем, как включить хит Панайотова.
«Какая? Григорий Лепс, я надеюсь? Или моя песня?» — запутался Панайотов.
«Давайте Лепса потом послушаем», — заметил второй ведущий Максим Привалов.
«Любимая». Эта песня у Лепса замечательная», — заявил Александр Панайотов.
«Юля тоже очень любит», — сказал Максим Привалов.
Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. В последнее время ходят слухи о ее романе с музыкантом Григорием Лепсом.
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