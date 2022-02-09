«Дальше будет хуже»: Аня Левченко подала на развод с Валерой Блюменкранцем

Экс-участница «Дома-2» Аня Левченко вместе с сыном съехала из квартиры, в которой жила с мужем.

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валерий Блюменкранц не сумели сохранить семью. Пара разводится через полтора года после свадьбы и двух лет отношений.

В микроблоге Анна Левченко рассказала, что уже подала заявление на развод и озвучила предварительную дату, когда она официально перестанет быть женой Валеры Блюменкранца.

«Пятнадцатое марта — ориентировочная дата развода. Поверьте, больно все было заполнять. У меня руки тряслись. Но дальше будет хуже. Я хочу здоровую семью. И чтобы ребенок жил в спокойствии», — поделилась Аня Левченко с подписчиками.

Она добавила также, что вместе с сыном Давидом съехала из общей квартиры с Валерием Блюменкранцем, в которую они переехали в канун Нового года.

Аня Левченко надеется, что Валера после развода будет принимать участие в воспитание сына. По крайней мере, она общению ребенка с папой препятствовать не намерена.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.