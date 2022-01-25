«Это все, ребят»: Аня Левченко объявила о решении развестись с Валерой Блюменкранцем из-за его поездки в Москву

Экс-участница «Дома-2» Аня Левченко заявила, что муж ее совсем не слышит.

Бывшие участники «Дома-2» Валерий Блюменкранц и Аня Левченко вновь скандалят.

Валера уже назвал жену неадекватной и объявил в сторис микроблога о поиске съемной квартиры в Москве.

Он намерен переехать из Санкт-Петербурга в столицу, где живет его бывшая жена Тата Блюменкранц с дочкой Бетти. После недавнего визита к ним в семье Валеры Блюмекранца и Ани Левченко и обострился конфликт.

Аня Левченко даже объявила, что намерена развестись с Валерой.

«Я думаю, да. Это все, ребят. Правда. Мы с человеком не слышим друг друга вообще. Я устала быть виноватой во всем. Если меня не ценят и дальше гуляют, я не держу», — написала Аня Левченко в сторис микроблога.

Напомним, Левченко и Блюменкранц поженились во время участия в проекте, у пары есть сын Давид, которому первого апреля исполнится год.

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