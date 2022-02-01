«Через два месяца – год»: Аня Левченко подловила сына Давида, бегающего по комнате с опорой на каталку

У бывших участников «Дома-2» Ани Левченко и Валеры Блюменкранца подрастает сын Давид. Мальчик появился на свет первого апреля 2021 года. Так что, первого февраля ему исполнилось десять месяцев.

Мама крохи Аня Левченко отметила это событие размещением забавного видео в микроблоге Давида, который она ведет от имени малыша.

Левченко подловила, как сын лихо передвигается по комнате на своих ножках, опираясь на специальную детскую каталку.

«Сегодня сынуле десять месяцев, и я все сделаю, чтобы он рос в любви и заботе. Будь здоровеньким, мой умненький и сильный мальчик», — написала Анна Левченко под видео.

Она призналась, что ей кажется — сын растет слишком быстро.

«Уже через два месяца ему год. Я наслаждаюсь каждым днем, проведенным с ним», — добавила Анна Левченко.

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