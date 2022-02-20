«Перепутал день с ночью»: Нюша вернулась в Россию и рассказала, как маленький сын адаптируется к новой обстановке

Певица Нюша сообщила своим поклонникам, что вернулась в Россию. Напомним, рожала своего второго ребенка звезда в Арабских Эмиратах, где осталась на два месяца со своей семьей, чтобы малыш окреп в тепле.

Затем артистка с новорожденным сыном, дочкой Симбой и мужем Игорем Сивовым отдохнула на Мальдивах.

По приезде в Москву, Нюша рассказала, что они всей семьей привыкают к нашему климату. При этом Симба адаптировалась быстрее всех и с восторгом восприняла предложение мамы поехать с ней на работу.

А вот крошка-сынок не сразу понял, что с ним произошло.

«Малыш чудесно! Перестраивается на новый климат. Мы с ним гуляли уже. Он больше спит. Был момент, когда он чуть-чуть перепутал день с ночью. И я кормила его ночью каждые два часа. Это была тяжко. Но сейчас все восстановилось», — рассказала Нюша.

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