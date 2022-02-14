Нашли общий язык: Нюша засняла, как Сивов разговаривает с крохой-сыном

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и с родными. Певица стала известной еще в юности, поэтому успела объездить с концертами всю страну.

В последнее время она все чаще проводит время на курортах. Артистка счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них растет дочка Симба. А в конце прошлого года звезда стала мамой во второй раз. Она родила сына в Дубае.

Примечательно, что Нюша быстро вернулась в форму после родов. Более того, она вместе с детьми сначала посещала разные города в Арабских Эмиратах, а теперь отдыхает на Мальдивах. Певица поделилась трогательными кадрами с мужем, который решил поболтать с крохотным сыном. Имя малыша пара хранит в тайне.

«В выходные состоялся разговор папы и сына», — заявила звезда. «Как вам?» — спросила она.

Сивов пытался повторять звуки за наследником. мальчик ему отвечал, что рассмешило родителей. Поклонники одарили комплиментами супругов. Многие посчитали видео милым. К слову, у мужа Нюши также есть двое сыновей от первого брака. Он поддерживает с ними отношения. Более того, его наследники дружат с Нюшей и часто путешествует вместе с ней. Они уже успели познакомиться с братиком.

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