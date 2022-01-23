«Я стала собой, а не приложением»: Юля Салибекова отказывается жить с мужем Тиграном на прежних условиях

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова дала понять, что ее совместная жизнь с мужем Тиграном больше никогда не будет прежней.

Она больше не позволит супругу вести себя, как он вел прежде.

После глобального конфликта в семье Юля Салибекова многое для себя переосмыслила.

«Сейчас все очень сложно. Сложно в чем? Да в том, что я больше не смогу, как прежде.

Тигран говорит, что хочет вернуть семью, что ценит, любит, совершает какие-то действия. Готов выполнить мои условия. Но он остался прежним. А вот я… Я стала другой, то есть собой, а не приложением. Я не простила, я не собираюсь молчать, как раньше. У меня отторжение», — призналась Юлия Салибекова в микроблоге.

Юлия Салибекова добавила, что впереди у них с Тиграном консультация у семейного психолога. А еще она теперь не будет жить ради детей в ущерб собственному душевному комфорту.

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