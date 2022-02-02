«Моя редкая и такая желанная»: упакованная в кожу Настя Ивлеева похвасталась сумкой «Шанель»

Телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что восемь лет мечтала об этом приобретении.

Телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева показала в микроблоге подарок, который сделала себе сама.

Это сумка из черной кожи на цепочке бренда «Шанель».

Ивлеева рассказала, что восемь лет грезила об этом приобретении.

Еще в финале 2013 года Настя Ивлеева составляла список желаний. Сумка «Шанель» была указана в ее виш-листе одним из пунктов.

«Все из этого списка мне удалось осуществить, кроме мата, правда. Не в 2013, а за 5 лет! Но вот первая Chanel появилась у меня только неделю назад. В 30 лет! Зато какая. Боже, я даже аргентинское танго научилась танцевать раньше. Любимая, как же долго я тебя ждала! Моя редкая и такая желанная», — призналась Настя Ивлеева в микроблоге.

На фото, которым звезда сопроводила публикацию, она предстала в наряде под стать сумке. Настя Ивлеева облачилась в наряд из черной кожи — брюки и куртку.

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