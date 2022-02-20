«Тут нам по 20-22»: Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности

Блогер носила длинные платья и ходила с более темными волосами, чем в последнее время.

Среди последних Stories личного микроблога бывшей жены музыканта Элджея – Насти Ивлеевой – появился снимок знаменитости в окружении сестер. Примечательно, что фото слегка напугало звезду.

Бизнесвумен привыкла к дорогой косметике и профессиональному окрашиванию волос в блонд. Однако раньше Ивлеева не обесцвечивала локоны и красилась так, как получалось.

Ивлеева показала фото из семейного альбома, где ей около 22 лет. Будущая звезда YouTube в приталенном платье с сеткой в области декольте и белыми лампасами собрала волосы в торжественную прическу. Настя дополнила праздничный образ массивными браслетом и серьгами.

Ивлеева подчеркнула карие глаза и нанесла нюдовую помаду на губы. Рядом с Настей позировали сестры знаменитости.

«Тут нам по 20-22», – отметила Ивлеева.

Также блогер добавила, что у нее есть вопросы к себе прошлой. Знаменитости показалось смешным то, как она выглядела десять лет назад.

Напомним, в марте этого года Насте Ивлеевой исполнится 31 год.

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