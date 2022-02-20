Шляпа в виде колокольчика – хит сезона: Лорак, как и Пугачева, не смогла пройти мимо тренда на клош

Шляпки-колокольчики или клош все активнее завоевывают сердца современных модниц. Впервые они вошли в тренды после Первой мировой войны из-за их сходства с касками солдат, а теперь опять становятся популярными.

Не смогли пройти мимо этого актуального фэшн-направления Анна Нетребко, Алла Пугачева и Таисия Вилкова.

И вот в модном клоше появилась на публике певица Ани Лорак. Звезда выбрала модель из натурального меха с нанесением на него принта.

Отметим, что раньше клош выполняли из фетра, а теперь в моде шляпки из пушнины, об этом рассказывал ранее Александр Васильев.

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