Выбор звезд всех мастей: Вилкова вслед за Пугачевой облачилась в модный клош на променад

Александр Васильев на шоу «Модный приговор» озвучил тренд на шляпки клош, сейчас особенно актуальны меховые модели.

По словам ведущего, они впервые вошли в моду в 1920-е годы. Тогда дизайнеры были впечатлены касками солдат Первой мировой войны и стали делать шляпки-колокольчики для женщин, которым эта тема очень понравилась. В современности эти головные уборы получают новое звучание.

Тренд на клош уже поддержали 72-летняя народная артистка Алла Пугачева и 50-летняя оперная дива Анна Нетребко, а теперь в нем отметилась на Патриарших прудах 25-летняя актриса Таисия Вилкова.

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